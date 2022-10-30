Ситуацию на Южном Кавказе обсудили Байрамов и Абдоллахиан
Между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдоллахианом 30 октября состоялся телефонный разговор.
В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, включая актуальные темы двусторонней повестки дня.
В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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