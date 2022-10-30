Ситуацию на Южном Кавказе обсудили Байрамов и Абдоллахиан

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдоллахианом 30 октября состоялся телефонный разговор.

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, включая актуальные темы двусторонней повестки дня.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.