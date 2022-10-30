Евросоюз может признать КСИР террористической организацией

Германия и Евросоюз изучают возможность признания иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, заявила в воскресенье глава германского МИД Анналена Бербок, передает Reuters.

«Я четко дала понять на прошлой неделе, что мы введем в действие новый пакет санкций, что мы также будем изучать, можем ли мы внести КСИР в список террористических организаций», – сказала Бербок в интервью германским СМИ.

Заявление Бербок прозвучало после того, как глава КСИР предупредил протестующих, что суббота будет последним днем, когда они смогут выйти на улицы, дав понять, что силы безопасности могут усилить репрессии против участников протестов.

Бербок также заявила, что переговоры о соглашении по ядерной программе Ирана между Тегераном и Западом в настоящее время не ведутся.