В вузах Ирана прошли протестные акции

В воскресенье, 30 октября, иранские студенты организовали акции в вузах Тегерана, а также в останах и городах Мешхед, Зенджан, Эрак, Курдистан, Сенендедж, Исфахан, Мазендеран, Шираз, Хамадан и Казвин.

Anadolu передает, что демонстранты скандировали антиправительственные лозунги и озвучивали требования освободить задержанных ранее в протестных акциях товарищей.

В социальных сетях появились кадры, на которых предположительно силовики применили силу, включая травматическое оружие, против студентов в общежитии Университета Эрак.

Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 16 сентября. Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и скончалась в больнице. В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы. Базирующаяся в Норвегии «Иранская организация по правам человека» (IHR) сообщила о гибели более 200 человек в ходе протестов.