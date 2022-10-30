Берлускони: Зеленский пойдет на переговоры, если Запад прекратит военную помощь

Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и взамен будут предлагать только помощь в восстановлении. Так считает бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия!", входящей в нынешнюю правительственную коалицию, Сильвио Берлускони. Об этом пишет La Repubblica.

"(Переговоры между Украиной и РФ) возможны, только если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если взамен Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных войной городов. В таком случае Зеленский, возможно, согласится сесть за стол переговоров", - заявил Берлускони в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи.

На возражения журналиста, что перед переговорами Россия должна вывести войска с территории Украины, Берлускони заявил, что вопрос вхождения Крыма в состав РФ обсуждаться не должен, но на Донбассе должен состояться новый референдум под контролем Запада. Лидер "Вперед, Италия!" также убежден, что Путин - "человек мира".

На заявления экс-премьера Италии уже отреагировал лидер одной из центристских оппозиционных партий "Действие!" Карло Календа, заявив, что "Берлускони продолжает вести пропаганду в пользу Путина, несмотря на последствия".