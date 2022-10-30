Генштаб Украины: Россия готовит отвод артиллерии в Херсонской области

Россияне готовятся отводить артиллерийские подразделения с правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления, говорится в вечерней сводке Генштаба ВС Украины.

"По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления", - отмечается в сообщении.

В Генштабе Украины также заявили, что в городе Новая Каховка (с февраля 2022 года захвачен российской армией - ред.) с 29 октября отключен доступ к интернету, и через громкоговорители распространяется информация о необходимости выезда из Херсонской области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны ВСУ. Кроме того, "власти" издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.