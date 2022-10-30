Голосование в ООН: Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия

Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать ядерные объекты в ведение Международного агентства по атомной энергии, заявил Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам первоначального голосования (152 против 5), передают израильские СМИ.

Согласно сообщению, пятью странами, которые выступили против резолюции о «риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», были Канада, Израиль, Микронезия, Палау и Соединенные Штаты. Еще 24 страны воздержались, в том числе члены Евросоюза.

В резолюции отмечается, что Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке и одна из немногих среди 193 государств-членов ООН, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Резолюция подтвердила «важность присоединения Израиля к ДНЯО без дальнейших промедлений», сообщает The Jerusalem Post.

ГА ООН также призвала Израиль «не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иным способом ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием и поставить все свои неохраняемые ядерные объекты под полный объем гарантий МАГАТЭ как важную меру укрепления доверия между государствами региона и как шаг к укреплению мира и безопасности».