Игорь Коротченко: «Выступление Сахибы Гафаровой - ответный удар по агрессору»

Российский эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на своей странице в Facebook поделился видео с выступлением председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на 54-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде.

«Сильно и четко! Выступление спикера Парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой в ответ на нападки армянской стороны на Межпарламентской Ассамблее СНГ в Самарканде. Ответное! Это как ответный удар по агрессору»,- написал он.

Отметим, что 28 октября на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ спикер парламента Армении Ален Симонян высказал необоснованные претензии в адрес Азербайджана. После его выступления последовал ответ Сахибы Гафаровой.