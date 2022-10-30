Представитель Албании в ООН Ферит Ходжа во время заседания Совета Безопасности раскритиковал Россию, заявив, что РФ загружает Совбез ООН своими заявлениями, ни одно из которых не оказывается правдивым.

Ходжа отметил, что это уже четвертое или пятое заседание СБ ООН, созванное по запросу России, во время которого ни одно из заявлений инициатора заседания не оказывается правдивым. Албанский дипломат указал, что результат этих заседаний постоянно оказывается «ничтожным».

«Я задаю вопрос: Совету Безопасности больше нечем заняться?» – сказал албанский дипломат, добавив, что Совбез ООН не может подыгрывать российской пропаганде, которой сама Россия «упивается».