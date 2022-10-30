Зеленский отметил подразделения, которые отличились при удержании рубежей и освобождении украинской территории. «На отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага – российская атака отбита. К тому же сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята!» – сказал президент Украины.

Зеленский также отметил работу украинских Воздушных сил, которые сбили в воскресенье российский военный самолет Су-25 и ударный вертолет.

Он также рассказал, что провел сегодня заседание ставки верховного главнокомандующего.

Президент Украины также коснулся и выхода РФ из зерновой сделки, заметив, что Россия неделями тормозила действие зернового коридора и теперь заблокировала его полностью, в результате чего продукты будут сейчас дорожать во множестве стран.

«Что мир услышал? Что будто кто-то из зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о «боевых птицах», потом – о «боевых насекомых», теперь – о «боевом зерне»... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну что можно сказать? Реально больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса», – сказал Зеленский.

Он добавил, что «...пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. И это, кстати, ответ всем, кто говорит о переговорах с Россией».