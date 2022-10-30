Атака на российские корабли в Крыму: Москва готовит ответ Лондону

Москва проработает «практические меры» против Британии за участие вооруженных сил страны в нападении на российские корабли в Севастопольской бухте, сообщили в посольстве России в Лондоне.

«В результате действий ВСУ, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок... Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — цитируют российские СМИ сообщение посольства.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что «теракт» в Севастополе показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий в Украине.

