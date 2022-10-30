Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Bloomberg в своем ежегодном рейтинге назвал самые богатые семьи мира. Рейтинг богатейших семей мира по версии издания четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $224,5 млрд, за год оно снизилось на $13,7 млрд.

Число магазинов по всему миру сейчас превышает 10,5 тыс., выручка компании составляет $573 млрд. Семья Уолтон владеет 47% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли: семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 млрд (+$18 млрд за год); семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — $124,4 млрд (+$4,4 млрд); саудовская королевская семья Аль Сауд — $105 млрд (+$5 млрд); семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд); семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $84,6 млрд (-$9,1 млрд); семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд); семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд; семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 млрд; семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармоцептической компании Roche Holding — $45,1 млрд.

По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,5 трлн, что на $143 млрд меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает агентство, состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитывается, поскольку их активы «слишком сложно отследить».