Юлия Медведева, специально для haqqin.az 04:23

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил финансирование развития производства микроэлектроники — отрасли, которая в России де-факто отсутствует, и создать которую власти намереваются с нуля. В 2022-2023 гг. на эти цели в бюджете заложен миллиард рублей, следует из документа, что по текущему курсу составляет около 16 миллионов долларов. Какого технологического суверенитета с нуля в столь сложной сфере, как микроэлектроника, можно добиться за 16 миллионов долларов – тайна великая есть, но Мишустин лучится оптимизмом. Российское правительство на эти деньги ставит целью создать не менее 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции к 2030 году.

С учетом российских реалий не менее шести миллионов из этой суммы уйдут на откаты и распилы. Остается – в лучшем случае 10 миллионов на семь лет, то есть, приблизительно 1,43 миллиона долларов в год. Делим это на сто центров и - и получаем, что за такие деньги в России сегодня можно только избушку на курьих ножках построить, да деревянными счетами ее оснастить. Такое вот достижение технологического суверенитета получается. Российские чиновники и пропагандисты увлекательно и с энтузиазмом врут о том, как быстро «Россия встает с колен», наотрез отказываясь говорить о том, кто ее туда поставил. Но все эти байки разбиваются о реальные цифры. Политизировать которые в идеологически правильную сторону у Кремля никак не получается. Судите сами: выделенная на развитие микроэлектроники сумма почти в пять тысяч (!) раз меньше ассигнований, заложенных в бюджете на армию. И в 4,3 тысячи (!) раз меньше расходов на внутренние силовые структуры, включая МВД, Росгвардию, спецслужбы и содержание СИЗО и колоний. На содержание пропагандистского аппарата, всех этих симоньян, соловьевых, скабеевых и прочих красовских средств выделено в 108 (!) раз больше, чем на микроэлектронику. В 11 раз больше выделено из российской казны на содержание «бешеного принтера»: российской Государственной думы.