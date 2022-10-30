Россия вложила в высокие технологии в 442 раза меньше, чем США актуальный комментарий
На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил финансирование развития производства микроэлектроники — отрасли, которая в России де-факто отсутствует, и создать которую власти намереваются с нуля. В 2022-2023 гг. на эти цели в бюджете заложен миллиард рублей, следует из документа, что по текущему курсу составляет около 16 миллионов долларов.
Какого технологического суверенитета с нуля в столь сложной сфере, как микроэлектроника, можно добиться за 16 миллионов долларов – тайна великая есть, но Мишустин лучится оптимизмом. Российское правительство на эти деньги ставит целью создать не менее 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции к 2030 году.
С учетом российских реалий не менее шести миллионов из этой суммы уйдут на откаты и распилы. Остается – в лучшем случае 10 миллионов на семь лет, то есть, приблизительно 1,43 миллиона долларов в год. Делим это на сто центров и - и получаем, что за такие деньги в России сегодня можно только избушку на курьих ножках построить, да деревянными счетами ее оснастить. Такое вот достижение технологического суверенитета получается.
Российские чиновники и пропагандисты увлекательно и с энтузиазмом врут о том, как быстро «Россия встает с колен», наотрез отказываясь говорить о том, кто ее туда поставил. Но все эти байки разбиваются о реальные цифры. Политизировать которые в идеологически правильную сторону у Кремля никак не получается.
Судите сами: выделенная на развитие микроэлектроники сумма почти в пять тысяч (!) раз меньше ассигнований, заложенных в бюджете на армию. И в 4,3 тысячи (!) раз меньше расходов на внутренние силовые структуры, включая МВД, Росгвардию, спецслужбы и содержание СИЗО и колоний.
На содержание пропагандистского аппарата, всех этих симоньян, соловьевых, скабеевых и прочих красовских средств выделено в 108 (!) раз больше, чем на микроэлектронику. В 11 раз больше выделено из российской казны на содержание «бешеного принтера»: российской Государственной думы.
Но есть и еще один аспект этих цифр – международный. По оценкам российской высшей школы экономики, в 2021 году в российские высокотехнологичные компании было вложено всего 800 миллионов долларов - в 442 раза меньше, чем в США; в 114 раз меньше, чем в Китае, и в 69 раз меньше, чем в Великобритании. Даже от развивающихся стран, таких как Бразилия и Саудовская Аравия, Россия отстала в 16 раз.
Но дело даже не в этом. Проблема заключается в том, что перечисленные выше страны вкладывают в уже развитую у них отрасль. Которую Россия только собирается создавать, выделяя на это сущие гроши. Деньги, разумеется, освоят. Таблички там повесят: на этом месте, дескать, в 2030 году появится российский, не имеющий аналогов в мире, гигант микроэлектроники.
А между тем, на днях в Париже завершился традиционный автосалон, на котором мировые производители показывают свои новинки. Китайцы представили на нем сразу три новинки – и это после пандемии и в условиях непростых отношений Запада.
А между тем, экспортная выручка оборонной и авиационной промышленности Турции за первые девять месяцев 2022 года составила $2,6 миллиардов долларов, хотя в 2002 году составляла всего 248 миллионов. Количество проектов, реализованных местным оборонным сектором за 20 лет, выросло с 66 до 800…