Спецпредставитель президента Азербайджана в интервью haqqin.az: «В Карабахе будет создано 150 тысяч рабочих мест»
Эмин Гусейнов, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях сообщил haqqin.az, что 13 процентов освобожденных территорий уже очищены от мин и неразорвавшихся снарядов.
По словам спецпредставителя, действующая трехуровневая система управления восстановлением освобожденных территорий направлена на скорую и эффективную реализацию планов по возвращению к жизни деоккупированных земель.
Мозговым центром этого процесса является Координационный штаб по централизованному решению вопросов, при котором действует постоянный Межведомственный центр, в который входят одиннадцать тематических групп, каждая из которых занимается разработкой конкретных планов экономического развития, вопросами разминирования, охраны экологии, «зеленой» энергетики и пр.
В состав группы входят эксперты различных министерств и ведомств, а также местные и зарубежные ученые. Рабочие группы представляют технические рекомендации по выполнению решений Координационного штаба, который, в свою очередь, контролируют три института спецпредставительства президента Ильхама Алиева в регионе - по Шушинскому району, Карабахскому экономическому району и Зангиланскому району.
Спецпредставители координируют и контролирует на местах практическое выполнения всех проектов по восстановлению освобожденных земель.
Как рассказал Эмин Гусейнов, сегодня, на последнем этапе согласования, находится разработка Государственной программы по восстановлению освобожденных земель и «Великому возвращению», которая станет отправной точкой для всех инвестиций и проектов, связанных в среднесрочной перспективе с освобожденными территориями. Этой же программой будет очерчена последовательность восстановительного процесса и конкретные даты возвращения беженцев. В целом процесс реализации Государственной программы будет разделен на три этапа: период до 2026 года, план действий на 2026-2030-е годы и комплексная программа, охватывающая 2030-2040-е годы.
По словам спецпредставителя президента, возвращение беженцев в родные очаги уже происходит в Агалы, куда вернулись 62 семьи. Предстоит также возвращение беженцев в село Талыш, в Суговшан, Гадрут, Агдам, Физули, которое, по мере подготовки инфраструктуры населенных пунктов, будет продолжено.
«Думаю, что возвращение беженцев во все освобожденные от оккупации города и села Азербайджана произойдет намного раньше 2030 года», - заявил спецпредставитель президента.
Эмин Гусейнов отметил также отличные перспективы развития туризма на освобожденных территориях.
«Туристический потенциал зависит от обеспечения безопасности, создания инфраструктуры и возвращения населения, - подчеркнул он. - Сейчас полным ходом ведется строительство базовой инфраструктуры: восстанавливаются транспортные сети, логистика, обеспечение электроэнергией, водоснабжение, телекоммуникации, продолжается строительство девяти магистральных дорог и двух железнодорожных линий, сдан в эксплуатацию международный аэропорт Физули, в Агдаме и Физули строятся четыре школы, начинается строительство центральных клиник. В плане восстановления исторического наследия в Агдаме и Физули уже отреставрированы мечети Джума и мечети Гияслы, вскоре начнется реставрация дворца Панах Али Хана. Так же началась работа по созданию в Физули и Агдаме «Музеев оккупации под открытом небом», готовятся проекты центрального парка Физули и лесного парка Агдаме.
Также в Карабахском экономическом районе будут созданы в секторах промышленности, сельского хозяйства и туризма около 150 тысяч рабочих мест. Средний бизнес станет движущей силой развития Карабахского региона с помощью внедрения самых современных технологий. Словом, нет никаких сомнений в том, что возвращение беженцев к родным очагам повлечет за собой мощный туристической поток в освобожденные районы Азербайджана».
По словам Эмина Гусейнова, в настоящее время с помощью иностранных специалистов ведется исследование туристического потенциала региона для привлечения иностранных компаний и создания инвестиционного портфеля. Прокладываются автомобильные дороги в санатории Талыш, Тапгарагоюнлу, Дашалты, создаются условия для посещения этих районов туристами, которые отдыхают и лечатся в санаториях Нафталана. Также разработана туристическая концепция поселка Суговшан Тертерского районе, села Туг и поселка Бахадур Ходжавендского района, ряд частных компаний начали строительство отелей в Агдаме...
«Уже есть туристический маршрут «Дорога в Карабах», по которому туристы в сопровождении профессиональных гидов будут посещать Агдам и Физули, - отметил спецпредставитель президента Азербайджана. - Есть планы после восстановления Агдама превратить этот город и весь район в центр делового туризма. В этой связи планируется восстановить отрасль некогда знаменитого агдамского виноделия, а также построить в этом городе коннозаводческий комплекс для организации конных походов по туристическим тропам».