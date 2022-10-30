Спецпредставитель президента Азербайджана в интервью haqqin.az: «В Карабахе будет создано 150 тысяч рабочих мест»

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 04:36

Эмин Гусейнов, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях сообщил haqqin.az, что 13 процентов освобожденных территорий уже очищены от мин и неразорвавшихся снарядов. По словам спецпредставителя, действующая трехуровневая система управления восстановлением освобожденных территорий направлена на скорую и эффективную реализацию планов по возвращению к жизни деоккупированных земель.

Мозговым центром этого процесса является Координационный штаб по централизованному решению вопросов, при котором действует постоянный Межведомственный центр, в который входят одиннадцать тематических групп, каждая из которых занимается разработкой конкретных планов экономического развития, вопросами разминирования, охраны экологии, «зеленой» энергетики и пр. В состав группы входят эксперты различных министерств и ведомств, а также местные и зарубежные ученые. Рабочие группы представляют технические рекомендации по выполнению решений Координационного штаба, который, в свою очередь, контролируют три института спецпредставительства президента Ильхама Алиева в регионе - по Шушинскому району, Карабахскому экономическому району и Зангиланскому району. Спецпредставители координируют и контролирует на местах практическое выполнения всех проектов по восстановлению освобожденных земель. Как рассказал Эмин Гусейнов, сегодня, на последнем этапе согласования, находится разработка Государственной программы по восстановлению освобожденных земель и «Великому возвращению», которая станет отправной точкой для всех инвестиций и проектов, связанных в среднесрочной перспективе с освобожденными территориями. Этой же программой будет очерчена последовательность восстановительного процесса и конкретные даты возвращения беженцев. В целом процесс реализации Государственной программы будет разделен на три этапа: период до 2026 года, план действий на 2026-2030-е годы и комплексная программа, охватывающая 2030-2040-е годы.

По словам спецпредставителя президента, возвращение беженцев в родные очаги уже происходит в Агалы, куда вернулись 62 семьи. Предстоит также возвращение беженцев в село Талыш, в Суговшан, Гадрут, Агдам, Физули, которое, по мере подготовки инфраструктуры населенных пунктов, будет продолжено. «Думаю, что возвращение беженцев во все освобожденные от оккупации города и села Азербайджана произойдет намного раньше 2030 года», - заявил спецпредставитель президента. Эмин Гусейнов отметил также отличные перспективы развития туризма на освобожденных территориях. «Туристический потенциал зависит от обеспечения безопасности, создания инфраструктуры и возвращения населения, - подчеркнул он. - Сейчас полным ходом ведется строительство базовой инфраструктуры: восстанавливаются транспортные сети, логистика, обеспечение электроэнергией, водоснабжение, телекоммуникации, продолжается строительство девяти магистральных дорог и двух железнодорожных линий, сдан в эксплуатацию международный аэропорт Физули, в Агдаме и Физули строятся четыре школы, начинается строительство центральных клиник. В плане восстановления исторического наследия в Агдаме и Физули уже отреставрированы мечети Джума и мечети Гияслы, вскоре начнется реставрация дворца Панах Али Хана. Так же началась работа по созданию в Физули и Агдаме «Музеев оккупации под открытом небом», готовятся проекты центрального парка Физули и лесного парка Агдаме.