Крупная компания может уйти из России
Китайская компания Huawei в ближайшее время может полностью завершить работу в России и уйти с рынка, пишут российские СМИ.
«Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны», - сообщают источники.
В официальных магазинах сейчас находятся только остатки предыдущих поставок. Некоторые модели поставляются через посредников. В компании пока никак не комментировали информацию о возможном полном уходе с рынка.
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