Крупная компания может уйти из России

Китайская компания Huawei в ближайшее время может полностью завершить работу в России и уйти с рынка, пишут российские СМИ.

«Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны», - сообщают источники.

В официальных магазинах сейчас находятся только остатки предыдущих поставок. Некоторые модели поставляются через посредников. В компании пока никак не комментировали информацию о возможном полном уходе с рынка.