Взрывы слышны в нескольких областях Украины

Утром 31 октября российские войска атаковали территорию Украины. Взрывы были слышны в Харькове, Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областях Украины, пишут украинские СМИ.

"Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По "техническим причинам" приостановлена работа харьковского метро.

Минобороны России пока не комментирует ситуацию. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.