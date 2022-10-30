Германия жалуется на активность китайской и российской разведок

В Германии возросла активность иностранных разведок. Об этом сообщила президент немецкой Службы военной контрразведки Мартина Розенберг, сообщает dpa.

По ее словам, вместе с активностью иностранных разведслужб возрос уровень угрозы для вооруженных сил Германии. Иностранные разведки, финансируемые за счет государств, используют все ресурсы, чтобы добыть информацию и реализовать интересы своих стран.

Германия должна уделить особое внимание работе российских и китайских спецслужб, уверена Мартина Розенберг. Она напомнила, что в последнее время в стране зафиксировали несколько попыток ведения слежки за государственными военными объектами. Например, дроны были замечены над центром, где тренируются украинские военные.

При этом в ведомстве отмечают, что шпионская активность возросла еще до начала войны в Украине.