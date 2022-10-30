Китай и США обсудили Украину

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И провели переговоры по телефону, во время которых обсудили двусторонние отношения и войну в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

«Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытых линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР», - говорится в сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов.

Энтони Блинкен в разговоре затронул вопрос войны в Украине и ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность.