Россия утром 31 октября снова нанесла ракетные удары по Украине. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Полтавской и Винницкой и других областях Украины, передают местные СМИ. Ранее почти по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Так, в Черкасской области совершен удар по объекту критической инфраструктуры, в результате часть области обесточена, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram. Аварийные службы работают на месте удара, указал он.

В Харькове россияне ударили по объекту критической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов. "Два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - написал он в Telegram.

На территорию Марганецкой общины Днепропетровской области прилетели 40 снарядов из российских "Градов", в результате погибла женщина, еще одна ранена, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. "Россияне атаковали РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе", - заявил он. По данным Резниченко, в Каменском районе совершен удар дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры.

Россия также ударила по критической инфраструктуре Киева, в результате часть города обесточена, имеются перебои с водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram. По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в области работает ПВО.

По Запорожью нанесен ракетный удар, в результате повреждены объекты критической инфраструктуры, заявил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух. "Примерно в 8:00 утра враг нанес ракетные удары по Запорожью. Предварительно, ракетами, которые запустили с самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом", - отметил он в Telegram.

В Винницкой области сбитая российская ракета упала в гражданские объекты, сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов. Есть разрушения. Погибших и раненых нет.

В Черновицкой области, которая очень редко подвергается российским атакам, имеются повреждения критической инфраструктуры в результате российских ракетных обстрелов. Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, область впервые подверглась атаке на критическую инфраструктуру.

Отмечается, что во время утреннего обстрела Россия пыталась ударить по Львовской области. "Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил областной губернатор Максим Козицкий.