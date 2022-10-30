Генпрокуратура об убийстве в Геранбое
30 октября около 19 часов в прокуратуру Геранбойского района поступила информация об убийстве гражданки Захры Бабаевой (1993 г.р.) в арендуемой ей квартире.
Проведенное расследование выявило основательные подозрения в том, что супруг Бабаевой Бабир Гасанли зарезал ее на почве личного конфликта.
По факту в прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР. Гасанли задержан.
Следствие по делу продолжается.
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