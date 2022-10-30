Джейхун Наджафов, собкор 11:45

В Германии стали раздаваться голоса о возможном выходе ФРГ из «Договора о нераспространении ядерного оружия» и возможном создании собственного ядерного щита. В передовице газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отмечается, что политика безопасности Германии полностью опирается на так называемый «ядерный зонтик» США. Но если Вашингтон по какой-то причине отвернется от Европы, то перед Берлином откроются весьма мрачные перспективы.

«С начала ядерного шантажа Запада Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон, лидер единственной в ЕС атомной державы, публично заявил, что ядерный удар по любой стране Евросоюза будет рассматриваться Парижем как удар по Франции, - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Но что будет, если к власти в США придет Дональд Трамп, а во Франции - Мари Ле Пен? Ведь оба этих политика являются непримиримыми противниками коллективной ядерной защиты Европы?». Одно из ведущих и наиболее авторитетных изданий ФРГ утверждает, что война Путина в Украине, сопровождаемая угрозами нанесения ядерного удара, о которых президент России сказал, что «это не блеф», разнесла в пух и прах всю концепцию европейской безопасности. Добровольный отказ Украины от владения ядерным оружием был подкреплен гарантией территориальной безопасности со стороны мировых держав. Но на поверку территориальная целостность Украины оказалась нарушенной, а Будапештские гарантии территориальной безопасности предстали ничего не значащей бумажкой. «Сегодня украинцы задают справедливый вопрос о том, как бы повела себя Россия, будь у Киева атомная бомба? - пишет FAZ. - До сих пор в Германии по умолчанию существовало единодушное «табу» на создание собственного ядерного оружия. Оно оставалось в силе даже после нападения Путина на Украину, разрушившее на глазах всего мира архитектуру европейской безопасности. Бряцание ядерным оружием в исполнении России в лучшем случае вызывало в ФРГ общественную дискуссию о том, что следует сделать, чтобы удержать Кремль от развязывания термоядерной войны. В Берлине до сих пор опасаются, что поставка Украине современных танков может изменить ход войны до такой степени, что у Путина просто не останется иного выхода, кроме как нанести тактический ядерный удар по Киеву или по какой-нибудь стране ЕС. Хотя все прекрасно понимают, что страх немцев Путин воспринимает как приглашение и дальше диктовать Европе свою взбалмошную волю». Но, по мнению FAZ, каждый день войны в Украине постепенно разрушает немецкое «табу» на владение собственным ядерным оружием. Ситуация накалилась до такой степени, что вынудила бундесканцлера Шольца отложить до апреля 2023 года закрытие трех немецких атомных электростанций.

Из чего можно сделать вывод, что по истечении этого срока Берлин вполне может вынести на повестку дня вопрос не только о «мирном атоме», но и об использовании ядерной энергии в военных целях. Газета отмечает, что после прихода к власти Дональда Трампа вера немцев в «ядерный зонтик» США основательно ослабла. Как известно, Трамп чуть было не заявил о выходе США из НАТО, объявив, в частности, что защита Европы не является важнейшей стратегической заботой Америки. Уже тогда высокопоставленные европейские военачальники призвали официальный Брюссель ответственно рассмотреть вопрос о создании объединенных ядерных сил Евросоюза как стратегический противовес авантюрной политике Кремля. В настоящее время, по оценкам специалистов, в арсенале коллективной обороны НАТО насчитывается от десяти до двадцати американских ядерных боеголовок, которые хранятся на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц и могут быть сброшены в экстренной ситуации истребителями ВВС ФРГ Tornado. В коалиционном соглашении трех правящих партий ФРГ отмечено, что «Федеративная Республика Германии является страной, свободной от ядерного оружия». Тем не менее сразу после российского вторжения в Украину правительство ФРГ объявило, что заменит дислоцированные в Бюхеле устаревшие Tornado на многофункциональные американские истребители-бомбардировщики Lockheed Martin F-35, укрепив тем самым роль Германии в политике ядерного сдерживания НАТО. Комментируя haqqin.az «ядерные настроения» немцев, Андерс Аслунд ведущий международный эксперт по вопросам экономик Восточной Европы, Украины и РФ, профессор Джорджтаунского университета и главный эксперт Atlantic Council отметил, что нет никаких сомнений в том, что США будут обеспечивать ядерную защиту своих европейских партнеров по НАТО.

«На повестке дня Америки нет вопроса сокращения сил ядерного сдерживания в Европе, - подчеркнул Аслунд. – И даже если в Белый дом вернется Дональд Трамп, США не ослабят ядерную защиту НАТО, ибо оборонная политика зависит не только от президента, но и от Конгресса США». По мнению эксперта, ядерное оружие - вещь, в принципе, бесполезная и одновременно очень дорогая. С точки зрения военного превосходства, использование ядерного оружия на поле боя ничего не дает. «Так уж сложилась глобальная ситуация, что тот, кто применит ядерное оружие, однозначно проиграет войну, - уверен эксперт. - Что Германии действительно нужно, так это создать на должном уровне оборонную сферу. У Германии, несмотря на самую мощную в Европе экономику, очень слабая военная защита, и Берлину, на мой взгляд, давно уже следовало развивать свой военно-промышленный комплекс и армию. А заодно сменить внешнеполитическую концепцию, которая была заложена канцлером Вилли Брандтом еще в 60-е годы прошлого века и предполагала тесное сотрудничество с Кремлем, чтобы путем экономической конвергенции превратить Россию в миролюбивую, либерально-демократическую страну. Как показала война в Украине, многолетнее задабривание Кремля было катастрофической ошибкой руководства Германии». По словам Андерса Аслунда, самые сильные армии и продвинутые ВПК в Европе имеют Франция, Великобритания и Польша. В относительно неплохом состоянии находятся армии и военная промышленность Финляндии и Греции. Другие же страны Европы выглядят в военном отношении очень слабо. Политолог не исключает возможность применения Путиным ядерного оружия в Украине, хотя и считает этот сценарий весьма маловероятным.