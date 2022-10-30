Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:12

Международный валютный фонд (МВФ) внимательно отслеживает динамику мировой экономики, обновляя по нескольку раз в год свои же прогнозы. До конца текущего года остается два месяца, и МВФ обнародовал третий (и, видимо, последний в этом году) глобальный экономический прогноз на конец 2022 года и на ближайшие годы. Чтобы не томить читателей, изменим форму подачи важной информации и вначале остановимся на прогнозах фонда, связанных с Азербайджаном, чтобы потом сравнить эти показатели с мировыми.

Сразу отметим, что в нынешнем году МВФ прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Азербайджана на уровне 3,7 процента, а в 2023-м – на 2,5 процента. Эти показатели чуть ниже июльского прогноза, когда экономический рост ожидался на уровне 3,8 процента в 2022 году и 2,6 - в 2023-м. В то же время более долгосрочный прогноз МВФ на 2027 год остался неизменным – темпы роста ВВП в нашей стране сохранятся на уровне 2,5 процента. Если отметить, что в прошлом году ВВП Азербайджана вырос на 5,6 процента, становится очевидной тенденция спада темпов развития экономики. Но при этом следует учесть, что высокая волатильность глобального рынка не только приводит к его сокращению, но и значительно затрудняет сам процесс прогнозирования. Это видно также на примере Азербайджана, в отношении которого нынешний прогноз МВФ на 0,9 процента выше апрельского и на 0,1 - ниже июльского. Как же смотрятся прогнозы МВФ по экономике Азербайджана на фоне общемировой статистики? По прогнозам фонда, мировой ВВП в текущем году вырастет на 3,2 процента, а в 2023-м - на 2,7 процента. Таким образом, по сравнению с июльскими оценками прогноз МВФ по росту мирового ВВП на текущий год оставил без изменений, а на следующий год снизился на 0,2 процента.

Следует отметить, что авторы доклада обеспокоены состоянием мировой экономики, что неудивительно: по итогам текущего года темпы роста мирового ВВП, составлявшие в 2021 году шесть процентов, замедлились чуть ли не вдвое. Как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, мировая экономика продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, которые возникают под воздействием трех мощных факторов. На первое место экономист поставил войну, развязанную Россией в Украине, на второе - глобальную инфляцию, которую Пьер-Оливье Гуринша назвал «кризисом стоимости жизни, вызванным постоянным и усиливающимся инфляционным давлением», и, наконец, третьим фактором Гуринша назвал пандемию коронавируса. Чтобы расшатать глобальную экономику вполне хватило бы одного из трех факторов, названных главным экономистом МВФ. А тут сразу три. Не случайно Пьер-Оливье Гуринша считает и без того заниженные показатели по мировой экономике не совсем убедительными. По его мнению, существует 25-процентная вероятность того, что темпы глобального ВВП могут упасть ниже двух процентов. По его словам, в 2023 году мировая экономика сократится на треть, а три крупнейшие - США, Евросоюза и Китая продолжат замедляться. Словом, худшее, по мнению Пьер-Оливье Гуринша, еще впереди, и многие будут ощущать 2023 год как год глобальной рецессии. Исходя из этого прогноза, главный экономист МВФ призвал мировых политиков готовиться к тому, что «собираются грозовые тучи».