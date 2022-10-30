Мировая экономика идет ко дну комментарий на основе прогнозов МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) внимательно отслеживает динамику мировой экономики, обновляя по нескольку раз в год свои же прогнозы. До конца текущего года остается два месяца, и МВФ обнародовал третий (и, видимо, последний в этом году) глобальный экономический прогноз на конец 2022 года и на ближайшие годы.
Чтобы не томить читателей, изменим форму подачи важной информации и вначале остановимся на прогнозах фонда, связанных с Азербайджаном, чтобы потом сравнить эти показатели с мировыми.
Сразу отметим, что в нынешнем году МВФ прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Азербайджана на уровне 3,7 процента, а в 2023-м – на 2,5 процента. Эти показатели чуть ниже июльского прогноза, когда экономический рост ожидался на уровне 3,8 процента в 2022 году и 2,6 - в 2023-м. В то же время более долгосрочный прогноз МВФ на 2027 год остался неизменным – темпы роста ВВП в нашей стране сохранятся на уровне 2,5 процента.
Если отметить, что в прошлом году ВВП Азербайджана вырос на 5,6 процента, становится очевидной тенденция спада темпов развития экономики. Но при этом следует учесть, что высокая волатильность глобального рынка не только приводит к его сокращению, но и значительно затрудняет сам процесс прогнозирования. Это видно также на примере Азербайджана, в отношении которого нынешний прогноз МВФ на 0,9 процента выше апрельского и на 0,1 - ниже июльского.
Как же смотрятся прогнозы МВФ по экономике Азербайджана на фоне общемировой статистики?
По прогнозам фонда, мировой ВВП в текущем году вырастет на 3,2 процента, а в 2023-м - на 2,7 процента. Таким образом, по сравнению с июльскими оценками прогноз МВФ по росту мирового ВВП на текущий год оставил без изменений, а на следующий год снизился на 0,2 процента.
Следует отметить, что авторы доклада обеспокоены состоянием мировой экономики, что неудивительно: по итогам текущего года темпы роста мирового ВВП, составлявшие в 2021 году шесть процентов, замедлились чуть ли не вдвое. Как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, мировая экономика продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, которые возникают под воздействием трех мощных факторов.
На первое место экономист поставил войну, развязанную Россией в Украине, на второе - глобальную инфляцию, которую Пьер-Оливье Гуринша назвал «кризисом стоимости жизни, вызванным постоянным и усиливающимся инфляционным давлением», и, наконец, третьим фактором Гуринша назвал пандемию коронавируса.
Чтобы расшатать глобальную экономику вполне хватило бы одного из трех факторов, названных главным экономистом МВФ. А тут сразу три. Не случайно Пьер-Оливье Гуринша считает и без того заниженные показатели по мировой экономике не совсем убедительными. По его мнению, существует 25-процентная вероятность того, что темпы глобального ВВП могут упасть ниже двух процентов. По его словам, в 2023 году мировая экономика сократится на треть, а три крупнейшие - США, Евросоюза и Китая продолжат замедляться. Словом, худшее, по мнению Пьер-Оливье Гуринша, еще впереди, и многие будут ощущать 2023 год как год глобальной рецессии. Исходя из этого прогноза, главный экономист МВФ призвал мировых политиков готовиться к тому, что «собираются грозовые тучи».
В МВФ считают, что риски ухудшения прогноза остаются достаточно высокими, политические решения, направленные на преодоление кризиса стоимости жизни, становятся все более сложными, а риски просчетов в монетарной, фискальной или финансовой политике резко продолжают расти в то время, как мировая экономика остается исторически неустойчивой, а финансовые рынки – подверженными стрессам.
В Азербайджане эти прогнозы выглядят не столь мрачно, главным образом, потому, что прошлогодняя 6,7-процентная инфляция в 2022 году вырастет до 12,2 процента, что на 0,1 процента ниже июльского прогноза МВФ, а уже в 2023 году ее темпы упадут до 10,8 процента – уже на 1,3 процента ниже июльского прогноза. Таким образом, пиковый в плане роста инфляции в Азербайджане 2022 год вступил в завершающую стадию и в недалеком будущем можно ждать ощутимого ослабления инфляционных процессов, которые, по прогнозам МВФ, могут ощутимо ослабнуть только к 2027 году.
На фоне в целом невеселой инфляционной статистики куда более оптимистично выглядят прогнозы МВФ по профициту счета текущих операций платежного баланса Азербайджана, который в нынешнем году составит 31,7 процента от ВВП, и чуть меньше, 31,4 процента - в 2023 году. Здесь необходимо отметить, что всего три месяца назад этот показатель составлял соответственно 24,6 и 21,6 процента. Столь высокий рост прогноза по профициту платежного баланса страны связан с высокими ценами на нефть и газ.
Таким образом, налицо все предпосылки к тому, что растущий поток нефтегазодолларов в итоге позволит правительству Азербайджана выдержать растущее внешнее давление и удержать национальную экономику от дальнейшего падения.