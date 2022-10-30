Иран и Россия создадут свободную экономическую зону

Иран и Россия договорились о создании свободной экономической зоны. Об этом заявил глава секретариата Высшего совета свободных зон Насрулла Ибрагими, пишет Tasnim.

Он подчеркнул, что есть несколько причин для создания совместных свободных зон между двумя странами. Одной из них является членство Ирана в Евразийском экономическом союзе. Второй причиной является соглашение между Ираном и Россией о создании совместной свободной зоны.

Согласно документу, Москва и Тегеран создадут совместную свободную экономическую зону или инвестиционную зону между двумя странами для повышения уровня взаимодействия и сотрудничества в экономической, торговой и промышленной сферах.

В этой зоне будут развиваться логистика, транспортные узлы, банковские, финансовые и международные биржевые институты.