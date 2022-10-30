В Азербайджане раскрыто убийство 29-летней давности

В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий Генпрокуратуры и МВД обеспечено раскрытие особо тяжкого преступления, совершенного 29 лет назад, говорится в совместном заявлении ведомств.

Так, 26 ноября 1993 года было возбуждено уголовное дело и проведено расследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса по факту обнаружения тела Фикрета Ибрагимова в его квартире с огнестрельными ранениями в результате выстрела из огнестрельного оружия, но производство по делу было прекращено в связи с невозможностью установления лица, совершившего преступление.

После повторного изучения материалов уголовного дела прокуратура Наримановского района возобновила производство по делу.