Американские эксперты спрогнозировали действия Путина

По мнению аналитиков ISW, российский президент, судя по некоторым обстоятельствам, готовится к долгой кампании обычными средствами, удержанию нынешних захваченных территорий и попыткам завоевать новые, а не к резкой эскалации, например, в форме применения ядерного оружия или, наоборот, к перемирию. На это указывает, в частности, проведенная Путиным "частичная мобилизация".

Российский президент Владимир Путин ждет зимнего периода, рассчитывая на то, что из-за холодов в 2023 году снизится уровень поддержки Украины странами Европейского союза. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.

"Он заплатил за эту мобилизацию очень высокую внутриполитическую цену в виде бегства сотен тысяч россиян в другие страны, беспрецедентных протестов и столь же беспрецедентной критики действий российских военных и российских властей. Платить эту цену имело смысл, если Путин намеревается продолжать войну и понимает, что в Украину нужно немедленно отправить подкрепление, чтобы удержать позиции до того, как подоспеет новый призыв и развернет ситуацию в его пользу", - цитиует BBC авторов сводки ISW.

По их мнению, Путин рассчитывает, что ныне мобилизованные резервисты удержат позиции в Украине до окончания весенней распутицы, а к тому времени пройдут начальную подготовку длиной в четыре-шесть месяцев срочники начинающегося сейчас призыва - и их можно будет отправить на войну, в новые наступления.

Одновременно, полагает ISW, Путин считает, что холодная зима и дефицит топлива заставят какие-то европейские страны сократить помощь Украине и стать покладистее в отношениях с Россией.

Американские аналитики напоминают, что около трети резервистов (по словам самого Путина) уже прибыли в Украину, но существенных изменений это не принесло. Прибытие наскоро подготовленных срочников тоже вряд ли приведет к перелому.

"Но Путин, похоже, не хочет признавать эти факты и, наоборот, надеется, что собранные такой неожиданной ценой резервы по-настоящему изменят ситуацию", - пишет Институт изучения войны.