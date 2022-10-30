В России заявили о взрывах двух военных вертолетов

В Псковской области РФ взорвались два вертолета Ка-52. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

Известно, что оба вертолета находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Боевые машины находились на ремонте.

Взрывы прогремели около 22:00 в воскресенье, 30 октября. Обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг. Причина взрывов неизвестна.