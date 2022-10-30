Экс-глава Евлаха госпитализирован

Находящийся в заключении бывший глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов помещен в Центральный таможенный госпиталь, сообщил haqqin.az адвокат Самедова Эльнур Велиев.

По словам Велиева, экс-главе ИВ стало плохо и после врачебного обследования его поместили в Центральный таможенный госпиталь для продолжения лечения.

Адвокат рассказал, что Самедов по рекомендации врачей три раза перенес операцию на сердце.