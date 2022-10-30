Экс-глава Евлаха госпитализирован
Находящийся в заключении бывший глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов помещен в Центральный таможенный госпиталь, сообщил haqqin.az адвокат Самедова Эльнур Велиев.
По словам Велиева, экс-главе ИВ стало плохо и после врачебного обследования его поместили в Центральный таможенный госпиталь для продолжения лечения.
Адвокат рассказал, что Самедов по рекомендации врачей три раза перенес операцию на сердце.
Годжа Самедов был задержан в 2019 году в ходе спецоперации Службы госбезопасности (СГБ). Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в крупном размере, растрате и других преступлениях. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Позже Шекинский апелляционный суд сократил срок заключения экс-главы Исполнительной власти до 6 лет, а Верховный суд - еще на 3 месяца.