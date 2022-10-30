Сбитая украинцами российская ракета упала в Молдове

На севере Молдовы (на границе с Украиной) упала российская ракета, которую сбила украинская система противовоздушной обороны, говорится в сообщении МВД Молдовы.

О пострадавших пока не сообщается, но в нескольких домах разбиты окна. МВД сообщает, что приняло все защитные меры в отношении ракеты, упавшей на территорию Наславчи.

По информации украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча на территории Молдовы. Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней. Украинские власти заявляют, что на данный момент угрозы наводнения нет. Силы МВД оцепили район падения ракеты во избежание возможной опасности.