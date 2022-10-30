Российские солдаты пытали в Балаклее, а убивали в Изюме новый видеорепортаж Эйнуллы Фатуллаева
Видеорепортаж Эйнуллы Фатуллаева о последствиях российской оккупации городов Изюма и Балаклеи Харьковской области, освобожденных в результате недавней успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины. Журналист общается с жертвами пыток, свидетелями массовых убийств, показывает разрушение гражданских кварталов в городах...
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!