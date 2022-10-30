Будущее Пашиняна на волоске Французские СМИ
Политическое будущее премьер-министра Армении Никола Пашиняна висит на волоске, пишет французское издание Le Journal du Dimanche.
«Спустя полтора месяца после столкновений на армяно-азербайджанской границе, полностью зависимый от Москвы, которой он теперь платит за газ в рублях, премьер-министр Армении Никол Пашинян более чем ослаблен. Соглашение о прекращении огня между Ереваном и Баку от 10 ноября 2020 года, после 44-дневной войны уже было воспринято в Армении как национальное унижение. Вся политическая жизнь Еревана держится на конфликте с Баку. Только соглашение, которое население сочтет выгодным, позволит Пашиняну сохранить свой пост», - говорится в публикации.