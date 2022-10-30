Пшеница резко подорожала в мире

Цены на зерновые культуры, которые экспортирует Украина, подскочили почти на 8% во время утренних торгов 31 октября. Это произошло на фоне выхода России из зерновой сделки, пишет Bloomberg.

На открытии торгов в Чикаго пшеница подорожала на 7,7%, кукуруза – на 2,8%. После этого цены немного упали. К полудню рост для пшеницы составлял 5,8% - до $8,78 за бушель (35-36 литров – ред.), а для кукурузы - 2,6% - до $6,99 за бушель (35-36 литров – ред.).

Продолжения роста пока не последовало. ООН, Турция и Украина продолжили экспорт в рамках Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки), предупредив об этом Россию.