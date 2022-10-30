Впервые азербайджанский арбитр назначен на матч групповой стадии футбольной Лиги чемпионов

В ночь со 2-го на 3-е ноября Алияр Агаев и его помощники обслужат матч 6-го тура между датским «Копенгагеном» и дортмундской «Боруссией». Лайнсменами на этой игре будут Зейнал Зейналов и Акиф Эмрели. Четвертый рефери – Кямал Умудлу.

А видеоассистентами рефери назначены поляки Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

«Копенгаген» и «Боруссия» выступают в группе «G», где борьба, по сути, уже завершилась. За тур до финиша «Манчестер Сити» обеспечил себе 1-е место, «Боруссия» - 2-е, «Севилья» - 3-е, а «Копенгаген» независимо от результата последней игры останется на последней позиции. Так что никакого турнирного значения матч «Копенгаген» - «Боруссия» иметь не будет.