Али Асадов встретился с представителем ООН

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов сегодня встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой, сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече было отмечено, что в нынешнем году отмечается 30-летие членства Азербайджана в ООН, выражено удовлетворение всесторонним сотрудничеством Азербайджана со структурами и специализированными организациями ООН, в том числе с Европейской экономической комиссией.

Асадов и Алгаерова подчеркнули успехи Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН.