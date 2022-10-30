Эрдоган ответил на отказ России от зерновой сделки

Турция продолжит поддерживать Украину в вывозе зерна из заблокированных портов, несмотря на то, что Россия заявила о приостановке участия в зерновом соглашении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN Turk.

«Несмотря на то, что Россия колеблется относительно зернового соглашения, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству», - сказал он на Всемирном турецком медицинском конгрессе.

Подтверждая это заявление, Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра.

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра... 31 октября по морскому гуманитарному коридору 14 судов - 12 идущих из Украины и 2 прибывающих», - сказано в сообщении.

BBC пишет, что как минимум два грузовых судна с зерном и другой сельхозпродукцией вышли в понедельник утром из украинского порта Новые Беляры. В то же время Министерство инфраструктуры Украины сообщает о 12 судах, вышедших из черноморских портов страны.