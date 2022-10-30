Россия усиливает охрану энергообъектов

Российские власти усилят защиту от дронов для своих энергообъектов. Правительство поручило Министерству энергетики до 1 ноября разработать документ об ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов над наиболее значимыми объектами, пишут российские СМИ.

«Эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. Активизация процессов установления зон ограничения полетов сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности», - заявили в Минэнерго.

Создание бесполетной зоны над энергообъектами особенно актуально во время войны с Украиной, потому что российские нефтебазы и НПЗ в приграничных зонах могут подвергаться атакам с воздуха, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.