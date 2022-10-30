Азербайджанцы нелегально въезжали в Германию на грузовиках

В отношении 13 граждан Азербайджана, незаконно въехавших в Германию за последние шесть месяцев, будут приняты соответствующие меры, сообщили Report в федеральном Министерстве внутренних дел Германии.

В сообщении отмечается, что граждане Азербайджана незаконно въехали на территорию Германии из соседних стран, укрывшись в большегрузных автомобилях. Задержанные были переданы в соответствующие миграционные органы.

В федеральном министерстве сообщили, что за незаконное пересечение границы в отношении этих лиц будут приняты меры.

По данным немецкой газеты Bild, ежедневно в страну нелегально въезжают около 1 500 мигрантов. В основном это граждане Сирии, Афганистана и североафриканских республик.