Инфляция в еврозоне побила новый рекорд

Инфляция в еврозоне подскочила до рекордных 10,7% по сравнению с 2021 годом. Экономика Евросоюза теряет импульс роста, поэтому сильно возрос риск рецессии, пишет Bloomberg.

По данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в октябре подскочила до рекордных 10,7% с 9,9% в сентябре. Аналитики ожидали роста лишь до 10,3%.

Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания и алкоголя в октябре повысились на 5% в годовом выражении против 4,8% в сентябре. Цены энергоносителей в октябре ускорили рост до 41,9% после повышения 40,7% в сентябре. Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 13,1% вместо 11,8% в сентябре.