Батальон имени имама Шамиля выступит в войне на стороне Украины

В Украине для помощи военным сформирован дагестанский батальон имени имама Шамиля, его командиром стал Магомед Сайпулаев. Кавказ.Реалии пишет, что об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Борьбу с Россией мы начали задолго до этого, лет 10-15 назад. В Украине решили продолжить, так как то, что нас касалось уже 100 с лишним лет, теперь коснулось Украины", – заявил Сайпулаев.

Отмечается, что численность нового батальона и его задачи пока неизвестны.