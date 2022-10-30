МЧС обратилось к родителям

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало родителей не оставлять малолетних детей одних и без присмотра, чтобы не создавать опасности для их жизни и здоровья, говорится в обращении пресс-службы министерства.

«На горячую линию МЧС 112 регулярно поступают сообщения о детях, оказавшихся в квартире, лифте или в других помещениях в беспомощном состоянии либо в опасности. Спасатели оказывают помощь детям», - говорится в сообщении.

При этом анализ подобных случаев показывает, что чаще всего они возникают в результате оставления родителями детей без присмотра или одних в квартире, отметили в МЧС.