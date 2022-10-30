Cubics BMS становится самой популярной ERP-системой в Азербайджане

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1. Бизнес и технологии Cubics – это компания, где бизнес и технологии находятся в гармонии и вместе они превращаются в нечто большее, что позволяет компаниям легко автоматизировать бизнес-процессы и максимально эффективно управлять компанией. Над созданием Cubics решений работают бизнес-эксперты, бизнес-аналитики и продвинутые программисты, и при этом используются новейшие технологии и методики.

2. Инновационная методология

Любые ERP компании для создания какого-либо решения обычно требуют техническое задание или наброски бизнес-процессов. В отличие от остальных компаний, профессиональная команда компании Cubics проводит так называемые интерактивные Workshop-встречи с заказчиками. Тут обсуждаются все бизнес-процессы компании, эксперты Cubics создают определенные заметки и сами же составляют упрощенное техническое задание. Далее после подписания данного документа с обеих сторон команда Cubics начинает процесс разработки и находится в постоянном общении с клиентом, чтобы система строилась именно так, как хочет заказчик. 3. Удобный и интуитивный интерфейс

Интерфейс – это то, во что в первую очередь влюбляются все те, кто хоть раз встречается с решениями Cubics. Все решения построены настолько удобно и интуитивно, что дополнительные курсы для того, чтобы начать пользоваться системой, не требуются. Кнопки, описания, переходы и другая информация размещена по правилам UX/UI, что позволяет выполнять операции всего в несколько кликов. 4. Dashboard, или общее состояние компании

Для того, чтобы управляющая команда компании не тратила время на составление отчетов или не ожидала отчеты в табличной форме от сотрудников, команда Cubics создала так называемый Cubics Dashboard – панель основных показателей, где указываются результаты деятельности компании, текущее состояние процессов и т.д. Вся информация в этой панели создается в индивидуальном порядке для каждой компании. 5. Кастомизация и индивидуальность

Решения Cubics исходят из философии того, что все бизнес-процессы могут быть похожи, но в целом они уникальны по тем или иным этапам и методам. Вот почему все системы Cubics создаются в индивидуальном порядке для всех компаний. Возможности кастомизации системы позволяют адаптировать решения под бизнес, а не наоборот. 6. Запредельный доступ

На сегодняшний день из-за высокой динамичности современной экономики любая система должна иметь доступ с любой точки Земли. Cubics решения строятся на Cloud-инфраструктуре, что позволяет управлять бизнесом с любого устройства с выходом в интернет. 7. Безопасность превыше всего

Защите информации уделяют очень много внимания топовые мировые компании. Cubics также заботится о безопасности пользователей продуктов. Для этого в системе используется двухфакторная аутентификация. Кроме того, после сдачи проекта доступ в систему остается только у заказчика, что обеспечивает максимальную конфиденциальность данных компании. 8. Доверие как показатель качества

Большинство бизнес-лидеров обычно выбирают то, что уже зарекомендовало себя. И продукты Cubics также являются таковыми. Уже более 100 локальных компаний сделали выбор в пользу Cubics, смогли автоматизировать свои бизнес-процессы и довольны своим выбором. 9. Обновления и улучшения

Когда одна и та же система долгое время выглядит одинаково и не улучшается, пользование ею становится неинтересным и скучным. Команда Cubics верит, что даже самую совершенную систему можно улучшить. Именно поэтому все операции в решениях в Cubics постоянно улучшаются и обновления отправляются пользователям в зависимости от их желания. 10. Интеграции

Интегрируемость Cubics – это один из важнейших преимуществ данных решений. Если Вы уже частично автоматизировали свой бизнес, не стоит рушить его, чтобы полностью переходить на новые решения. Вы можете автоматизировать все процессы с Cubics, а остальные данные будут интегрироваться в отдельный модуль и отображаться непосредственно в единой системе. 11. Служба поддержки