Ереван хочет большей вовлеченности США в свои дела
Спикер парламента Армении Ален Симонян встретился с главой бюро Агентства международного развития США (USAID) по Европе и Евразии Эрин Элизабет Макки, пишут армянские СМИ.
На встрече Симонян подчеркнул, что США «занимают важнейшее место в политической и экономической жизни Армении.
По его словам, Ереван хочет «более глубокого вовлечения Штатов в вопросы безопасности и экономического развития Армении».
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