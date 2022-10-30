Ереван хочет большей вовлеченности США в свои дела

Спикер парламента Армении Ален Симонян встретился с главой бюро Агентства международного развития США (USAID) по Европе и Евразии Эрин Элизабет Макки, пишут армянские СМИ.

На встрече Симонян подчеркнул, что США «занимают важнейшее место в политической и экономической жизни Армении.

По его словам, Ереван хочет «более глубокого вовлечения Штатов в вопросы безопасности и экономического развития Армении».