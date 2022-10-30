Кремль прокомментировал выход России из зерновой сделки

Россия по линии Министерства иностранных дел и других ведомств продолжает контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

«По линии дипломатического и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН», - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь главы России не назвал условия Москвы для возможного продолжения зерновой сделки. «Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой», - ответил Дмитрий Песков на вопрос.