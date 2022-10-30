Кремль прокомментировал выход России из зерновой сделки
Россия по линии Министерства иностранных дел и других ведомств продолжает контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
«По линии дипломатического и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН», - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь главы России не назвал условия Москвы для возможного продолжения зерновой сделки. «Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой», - ответил Дмитрий Песков на вопрос.
Он добавил, что реализация зерновой сделки без участия России вряд ли возможна, она приобретет более рискованный характер. «В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», - заявил представитель Кремля.
Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит поставки зерна в Африку после выхода из сделки, но предстоит проработать, как именно это будет происходить.