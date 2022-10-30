Jewish Press: Французы объединяют усилия против Азербайджана

Издание Jewish Press опубликовало статью «Странная война: Франция и Иран против израильского союзника», в которой говорится о том, кому может быть выгоден проект резолюции Сената Франции, призывающий ввести санкции против Азербайджана.

«15 ноября в Сенате Франции запланировано голосование по поводу введения санкций против Азербайджана за предполагаемые «преступления и необоснованную агрессию в отношении Армении». Эти санкции будут включать эмбарго на нефть и газ из Азербайджана.

Члены высшей палаты французского парламента, под давлением армянского лобби готовящиеся проголосовать за введение этих санкций, надеются заставить остальную часть ЕС также бойкотировать экспорт азербайджанской нефти и газа. Также они хотят поставлять в Армению тяжелое вооружение.

Кому выгодны эти санкции и поставки оружия?

Больше всего России, потому что, как уже было сказано, Азербайджан является ее основным конкурентом в энергетической сфере в Европе.

Иран, потому что он сильно выиграет от ослабления союзника Израиля и от поставок современного французского оружия в Армению.

Иранские производители оружия, широко применяющие обратный инжиниринг, смогут использовать французское оружие для модернизации и улучшения собственного производства, которое экспортируется в ряд террористических организаций для дестабилизации Ближнего Востока. Известный израильский эксперт Рон Бен Ишай уже предупредил, что упомянутые выше модернизации и усовершенствования, которые неизбежно должны пройти иранские боеприпасы благодаря их использованию Россией в Украине, станут гораздо большей угрозой для всех держав, которые в настоящее время противостоят Ирану. Речь идет об Израиле.

Почему французы объединяют усилия с Ираном и Россией? Благодаря значительной диаспоре, Армения имеет мощное лобби со значительным влиянием в Европе, особенно во Франции. Можно задуматься, почему армяне во Франции настаивают на пророссийских и проиранских решениях. Может быть, россияне влияют на армянскую диаспору?

В соседней Германии спецслужбы искореняют других пророссийских влиятельных лиц. Даже глава отдела кибербезопасности был уволен после сообщений о предполагаемых связях с Россией. Нужен ли такой же процесс во Франции?

Но каковы бы ни были мотивы французских политиков и армянского лобби в Париже, их действия представляют прямую угрозу Израилю, другим западным государствам и даже богатым нефтью странам Персидского залива. Они подписали соглашения с еврейским государством и также воспринимаются Тегераном как враги. Иранское оружие использовалось против саудовских целей в Йемене группой, известной как «Ансар Аллах», оно также будет использовано экстремистскими группировками против ОАЭ.

Группа азербайджанских активистов опубликовала на прошлой неделе петицию в Сенат Франции, призывая прекратить этот абсурд с «санкциями и эмбарго», позволить и армянам, и азербайджанцам решить свои разногласия мирным путем, поскольку переговоры уже ведутся и достигнут значительный прогресс.

Кажется, любой здравомыслящий человек – азербайджанец, израильтянин или европеец – тоже должен подписать эту петицию, чтобы дать шанс миру», - говорится в публикации.