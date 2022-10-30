27 октября в прокуратуру Кельбаджарского района поступила информация об обнаружении на территории села Заллар Кельбаджарского района подвергшихся эрозии костей человеческого скелета, а также фрагментов, предположительно, женской одежды.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места обнаруженных костей человеческого скелета и предметов одежды, которые затем были изъяты для проведения экспертизы.

Предположительно, обнаруженные останки и предметы одежды принадлежали человеку, который попал в плен и умер во время оккупации Арменией Кельбаджарского района.