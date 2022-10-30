15:52

Как сообщалось ранее, в Стамбуле проходит Всемирный тюркский медицинский конгресс. Сегодня в рамках международного мероприятия состоялась церемония награждения министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств наградой VIII Всемирного турецкого медицинского конгресса и «Дань истории медицины и общему наследию». В пресс-службе Минздрава рассказали, что выступивший на мероприятии со вступительной речью генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев подчеркнул, что благодаря успехам, достигнутым в последние годы и предпринятым совместным шагам в рамках тюркского мира, заложена основа тюркского единства. По его словам, Организация тюркских государств является международной организацией, объединяющей современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами.

Багдад Амреев выразил уверенность, что саммит Организации тюркских государств, который пройдет в Самарканде в ноябре, выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень. Генеральный секретарь ОТГ также отметил, что во время пандемии организацией были предприняты целенаправленные и эффективные шаги. В свою очередь, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия COVID-19 стала как испытанием для систем здравоохранения, так и проверкой на прочность дружбы между странами: «Вместе с Азербайджаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, являющимися частью большого тюркского мира, мы становимся еще сильнее. С самого начала пандемии братские страны проявили солидарность. Пандемия показала важность сильной системы здравоохранения. Объединив наши производственные мощности, мы должны стать большой семьей, которая, действуя совместно, сможет производить свои лекарства. Инвестиции, вложенные в систему здравоохранения Турции за 20 лет, очевидны, а услуги, которые оказываются в турецких городских клиниках, высоко ценятся во всем мире». Выступая на церемонии награждения VIII Всемирного турецкого медицинского конгресса и «Дань истории медицины и общему наследию», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «мы рассматриваем видение нашего общего будущего вместе с братскими и дружественными странами».