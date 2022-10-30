В Кремле ответили на вопрос о мирном договоре между Баку и Ереваном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проинформирует общественность, если на трехстороннем саммите в Сочи будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы проинформируем вас, если будет подписано мирное соглашение», - ответил Песков на соответствующий вопрос, передают российские СМИ.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что саммит в Сочи может помочь в достижении мира между Баку и Ереваном.