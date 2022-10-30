В Великобритании готовят вотум недоверия Риши Сунаку

Депутаты от Консервативной партии готовят письма о недоверии премьер-министру Великобритании Риши Сунаку спустя неделю после того, как он был избран на этот пост, пишет Express.

По мнению депутатов, премьер вызвал их гнев тем, что уволил ряд министров, не сдержал обещание о создании правительства, которое объединило «разные крылья партии».

Глубокие разногласия, которые обострились во время руководства правительством Лиз Трасс, сохраняются, уверены эксперты. Один из депутатов Консервативной партии не исключил новых выборов премьер-министра в 2023 году.