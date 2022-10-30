Судья Махмудов кинул Госфонд соцзащиты на сотни тысяч
В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Ильяса Махмудова, обвиняемого во взяточничестве.
Как сообщает haqqin.az, в ходе состоявшегося сегодня судебного заседания под председательством судьи Фахмина Гумбатова прокурор огласил обвинительное заключение. Бывший судья не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям и пообещал дать подробные показания на следующем заседании.
Согласно обвинительному акту, ущерб, причиненный действиями Махмудова, составляет 214 тысяч манатов. Потерпевшим по делу признан Государственный фонд социальной защиты.
Следующее заседание суда состоится 14 ноября.
Отметим, что на основании материалов, поступивших из Минтруда и Госфонда соцзащиты по факту необоснованных назначений пенсий и других нарушений, связанных с незаконными постановлениями, которые были приняты от имени суда города Сумгаит, в Главном управлении по борьбе с коррупцией против Махмудова возбудили уголовное дело. Следствием установлено, что Ильяс Махмудов в период работы судьей Сумгаитского городского суда в 2008-2019 годах брал взятки в обмен на принятие определенных решений. В частности, за указанный период обвиняемому удалось представить в соответствующие учреждения незаконные судебные документы, связанные с определением трудового стажа и инвалидности. На этом основании были незаконно выплачены пенсии на общую сумму 243 441 манат.
Согласно обвинительному акту, ущерб, причиненный по уголовному делу бывшего судьи, составляет 214 тысяч манатов.