По центру Донецка нанесен удар. Телеграм-каналы опубликовали фото, на котором видно, как в небе над городом поднимается дым.

По словам сепаратистов, удар по центру города нанесли ВС Украины. В Донецке, пишут российские СМИ, слышали несколько взрывов. Информации о масштабах разрушений и пострадавших пока нет.

По словам мэра аннексированного города Алексея Кулемзина, снаряды попали в жилые дома, начались пожары. Кулемзин утверждает, что под обстрелом находятся несколько районов Донецка.