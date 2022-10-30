Казахстан заморозил совместный с Россией проект

Казахстан заморозил проект между АО «Транстелеком» и российской компанией «Безопасная информационная зона» («Бизон»), стоимость которого была около $39 млн. Об этом сообщают российские СМИ.

Компании заключили контракт на реализацию проекта в 2019 году на шесть лет. Целью было создание в Казахстане облачного решения, которое позволит автоматизировать «обеспечение защиты от киберугроз».

По мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, остановка проекта могла быть связана с решением казахской стороны самостоятельно развивать кибербезопасность.