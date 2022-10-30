В Кремле назвали «рискованным» вывоз зерна из Украины

Без участия России вывоз зерна из Украины вряд ли будет реализуем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все возможное, чтобы экспорт зерна не прекращался. В понедельник порядка 12 судов вышли из черноморских портов Украины. Журналисты попросили Пескова прокомментировать это заявление турецкого лидера и ответить на вопрос, возможно ли продолжать вывоз зерна без санкции Кремля.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», - цитируют российские СМИ Пескова.

Россия приостановила зерновое соглашение после ударов беспилотников по военно-морскому флоту в субботу, заявив, что один из беспилотников мог быть запущен с зернового судна, которое является частью Черноморской инициативы.